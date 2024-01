Rassegna stampa 22-01-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Pnrr, in Calabria gli esperti non bastano mai

Lavoro femminile, in Calabria strada in salita

Calabria, un anno a due velocità. Il leader di Confcommercio prevede un inizio 2024 caratterizzato ancora da forti negatività

San Leonardo di Cutro, «un gruppo pericolosissimo» estorceva denaro ai villaggi

Vibo, Forza Italia punta di nuovo su Limardo: giochi aperti in vista delle Comunali

Trasporti, l’Alta velocità frena nel Cosentino e i sindaci si ribellano

Tragedia a Castrovillari, anziana esce di casa e cade: trovata morta nella notte

L’agguato di Cetraro, Casella forse ucciso da un killer in trasferta

Siderno, Cosimo Commisso capo clan? «Non è provato»