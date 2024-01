Grave incidente ad Amantea, donna investita da un camion: è in rianimazione a Cosenza

E’ in codice rosso presso il nosocomio di Cosenza la donna che nella tarda mattinata di oggi è stata investita da un mezzo pesante in transito lungo la Statale 18 all’altezza di Campora San Giovanni (comune di Amantea). Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento della donna in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza.

I carabinieri della stazione di Amantea, su disposizione della Procura della Repubblica di Paola hanno posto il tir sotto sequestro, così da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.