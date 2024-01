Kosovo, cambio alla guida del Regional Command West di KFOR: in campo i bersaglieri di Cosenza

Si è svolta oggi in Kosovo, a Camp Villaggio Italia, la cerimonia di avvicendamento al comando del Regional Command – West (RC-W) della missione NATO – KFOR tra l'11° Reggimento bersaglieri della Brigata “Ariete” che rientra in Patria e il 1° Reggimento bersaglieri della Brigata “Garibaldi”. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari, fra le quali il Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, il Comandante di KFOR Major General Özkan Ulutaş, il Vice Comandante di KFOR Generale di Brigata Federico Bernacca, l’Ambasciatore d’Italia in Kosovo, Antonello De Riu.

Il simbolico passaggio della bandiera NATO tra il Colonnello Gabriele Vacca, cedente, e il parigrado Francesco Ferrara ha sancito il cambio alla guida del RC-W, unità multinazionale composta in prevalenza da militari italiani.

Il Generale Figliuolo, nel portare al contingente nazionale i saluti del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha espresso parole di apprezzamento per i risultati conseguiti nel corso di una missione che è stata condotta in una realtà complessa quale quella balcanica, particolarmente nota al Generale Figliuolo, che è stato Comandante delle forze NATO in Kosovo tra il 2014 e il 2015.