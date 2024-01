Rassegna stampa 25-01-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Fronte comune per i tirocinanti della Calabria, alla Camera c’è l’emendamento

Concessioni e Catanzaro Servizi, arriva l’ok dal Consiglio comunale

Catanzaro, torna a vivere lo stadio “Curto” di Lido grazie alla sinergia tra pubblico e privato

Sede del 118 di Taverna, dopo il crollo del tetto (quasi un anno fa!) Asp non pervenuta

Fondali del porto di Crotone passati al setaccio per verificare se c’è inquinamento

Aiuti Pac, cinghiali e gestione irrigua: Gallo apre un tavolo con gli agricoltori di Crotone

Provincia di Vibo, verso il rinnovo del Consiglio. Pre-partita in vista delle Amministrative

Sos imprese, a Cosenza ne spariscono 223 ogni mese

Cosenza, bare in attesa da settimane nel cimitero di colle Mussano

Rende, due adolescenti picchiati da un gruppo di coetanei nel piazzale del centro commerciale

Carcere di Corigliano Rossano, ritrovati tre telefoni cellulari

La farfugliata confessione del serial killer di Scalea

Al via i sopralluoghi nei siti contaminati di Cassano e Cerchiara