Frecciarossa Sibari-Bolzano: il treno regionale da Crotone cambia orario per consentire coincidenza

Facendo seguito alle numerose istanze pervenute dai cittadini in merito ai minuti che risultano essere insufficienti per la coincidenza fra il treno regionale che collega Crotone a Sibari e il Frecciarossa Sibari-Bolzano, l'assessore regionale ai Trasporti Emma Staine comunica che, in accordo con Trenitalia, da sabato 3 febbraio 2024 il treno regionale 5646 anticiperà la partenza dalla stazione di Crotone alle ore 04:50 con arrivo a Sibari alle ore 06:12, dodici minuti prima dell'orario di partenza del treno Frecciarossa 8509 fissata alle 06:24, sempre da Sibari.

Per consentire tale modifica anticiperanno di 5 minuti la partenza anche i treni regionali 5679 e 5663.

“Ascolto con attenzione tutte le sollecitazioni e le richieste che pervengono dai cittadini e – ha dichiarato l'assessore Staine – cerchiamo, ove possibile, soluzioni che possano migliorare il servizio di trasporto. Nello specifico, grazie alla proficua collaborazione con Trenitalia e Rfi, siamo riusciti ad anticipare la partenza del regionale da Crotone che consentirà ai cittadini di raggiungere in anticipo Sibari e avere quindi a disposizione un lasso di tempo ragionevole per la coincidenza con il Frecciarossa mattutino. Sono certa che tutto sia sempre perfettibile e, per tale ragione, mi preme evidenziare che con l’ausilio prezioso dei dirigenti e funzionari del Dipartimento, il sistema dei trasporti e la sua corretta funzionalità, sono costantemente monitorati”.