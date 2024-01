C'è poca neve ma non si ferma Sila3Vette: appuntamento dal 21 al 24 febbraio in Sila

La Sila3Vette con la sua VIII edizione si avvicina alla chiusura delle iscrizioni fissate per giorno 4 febbraio. La manifestazione ha confermato anche per il 2024 un numero importante di partecipanti sulle diverse lunghezze dei percorsi e in diverse discipline: la 21km e la 40km attraggono un’utenza interregionale oltre che regionale, mentre le lunghe lunghezze degli 80km, 140km e 260km confermano l’interesse di partecipanti provenienti per lo più dalle regioni del nord Italia e non solo.

L’appuntamento, consolidato nello scenario degli eventi invernali nazionali, è oramai un chiaro segnale di costanza e di lavoro ben svolto che negli anni ha generato un vero e proprio interesse turistico per il Parco Nazionale della Sila e i suoi territori. Il Presidente della Tmc360 Sport, Giuseppe Guzzo evidenzia come nonostante il clima stia cambiando le abitudini legate agli sport invernali, dove certamente lo sci e gli impianti fanno da padrona essendo stati per anni l’economia trainante non solo dei nostri territori montani, oggi c’è un urgente bisogno di ricalibrare nuovi scenari dettati dai cambiamenti climatici. L’appuntamento di Sila3Vette ne dimostra un dato concreto, infatti nonostante la stagione invernale sia diversa dalle aspettative, l’utenza legata agli sport outdoor invernali ha trovato in Sila3Vettel’interesse per recarsi sui monti calabresi da tutto il territorio nazionale anche da quello alpino. Lo sci d’alpinismo sostituisce lo sci da discesa, come percorrere un tracciato a piedi o in compagnia del proprio cane può dare nuove emozioni mentre la bicicletta sostituita dalla FatBike rappresenta un’avventura anche nello spingerla lungo i percorsi.

L’organizzazione continua a lavorare per creare un programma ludico che accompagni l’appuntamento sportivo e che allieti la presenza sul territorio. “Il nostro lavoro nella montagna calabrese funge anche come centro ricerca” continua Guzzo, “ sperimentando attività ed esperienze puntiamo a differenziare l’offerta turistica cercando di costruire modelli economici e ambientali per ampliare un settore estremamente vulnerabile dall’innalzamento delle temperature; con Sila3Vette abbiamo sicuramente fatto centro”.

L’appuntamento dal 21 al 25 febbraio con Sila3Vette è un invito, non solo ai partecipanti che hanno già dato la loro adesione, ma anche a curiosi a spostarsi nella bellissima località di Camigliatello Silano per trascorrere delle piacevoli giornate e assistere al passaggio degli atleti

lungo i percorsi nelle strutture indicate come checkpoint sparsi nel comprensorio di Lorica, San Giovanni in Fiore e della Sila Piccola. Calore e accoglienza sono certamente gli ingredienti che hanno caratterizzato Sila3Vette fin dalla prima edizione.

Tutte le informazioni aggiornate è possibile trovarle sui canali social dell’evento e sul sito internet.