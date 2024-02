Cosenza, minacce di morte telefoniche all'ex moglie: divieto di avvicinamento per un 59enne

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza dispositiva di misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 59 anni, che assillava e sorvegliava la sua ex moglie.

Il fatto

La vittima ha dichiarato che, dopo la separazione, l’ex marito ha iniziato a minacciarla di morte con chiamate e messaggi, qualora non avesse acconsentito a riprendere la relazione con lui. Un atteggiamento portato avanti anche dopo l’ammonimento emesso dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Resosi conto che l'ex moglie non rispondeva più al telefono, ha utilizzato anche altri contatti per per mettere in atto i suoi propositi.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, diretta dal Procuratore Capo Mario Spagnuolo, ha trovato il suo epilogo con l’esecuzione della misura cautelare.