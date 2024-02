Incidente mortale a Longobardi, 37enne denunciato per omicidio stradale

I carabinieri della Stazione di Fiumefreddo Bruzio hanno denunciato in stato di libertà un 37enne per omicidio stradale aggravato dalla fuga del conducente.

Martedì scorso, a Longobardi, un 66enne di nazionalità straniera è stato investito da un veicolo che, dopo l’impatto, non si è fermato per prestare soccorso, allontanandosi. Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri che hanno condotto a un uomo della zona, risultato positivo alle sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato per le analisi tecniche.