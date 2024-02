Conti in rosso all’Asp di Cosenza, citazioni a giudizio della Corte dei Conti

I conti in rosso della sanità pubblica e l'offensiva della magistratura contabile. La Procura della Corte dei conti, guidata da Romeo Ermenegildo Palma, ha promosso un atto di citazione in giudizio nei confronti del dirigente dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza (la più grande della regione) che si occupa della organizzazione e gestione del patrimonio immobiliare dell’ente.

Al centro dell'azione intentata dai togati c’è un dettagliatissimo rapporto informativo redatto dai finanzieri del comando provinciale di Cosenza finito sul tavolo del viceprocuratore regionale, Giovanni Di Pietro, nel quale sarebbero segnalate anomalie di diverso tipo legate alla mancata applicazione di disposizioni normative concernenti i rapporti di locazione passiva degli immobili. Rapporti rispetto ai quali sono imposti alle amministrazioni pubbliche specifici interventi volti alla riduzione dei canoni versati. Non solo le Fiamme gialle, dirette dal colonnello Giuseppe Dell'Anna, avrebbero rilevato una gestione censurabile dei contratti sottoscritti dall'Asp con i proprietari dei beni oggetto d'indagine. Degli esempi? I magistrati hanno rilevato che per taluni rapporti, in difformità alle previsioni di legge, non esistevano i contratti in forma scritta. Non solo: in taluni casi le locazioni permanevano in essere pur essendo stato espresso il diniego del nulla osta al rinnovo da parte dell’Agenzia del Demanio e, in ogni caso, ai rapporti contrattuali analizzati non risultavano applicate le riduzioni dei corrispettivi imposte dalla normativa al fine di salvaguardare l’interesse pubblico al contenimento della spesa. Insomma, un bel pateracchio, almeno a sentire finanzieri e togati.