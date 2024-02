San Vincenzo la Costa, dolore e sgomento per la morte del giovanissimo Lorenzo Chiari

San Vincenzo la Costa, piccolo comune della provincia di Cosenza, sta vivendo ore davvero difficili e particolari. Un'intera comunità sgomenta ed attonita, affranta dal dolore per la morte del giovanissimo Lorenzo Chiari, un bambino di dieci anni che è deceduto all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

"È così difficile capire e accettare la morte, ma lo è ancora di più a questa età. I suoi sogni spazzati via in modo innaturale a solo 10 anni. Un guerriero, un combattente, sempre con il sorriso stampato sul suo dolce viso. Vola sempre più in alto che puoi piccolo Lorenzo, resterai sempre nel mio cuore". E' quanto scritto sui social da Danilo De Rose, presidente della Asd Soccer Montalto (associazione sportiva dilettantistica tra le cui fila del settore giovanile militava il piccolo Lorenzo).

Nel ricordo di Lorenzo è stato osservato oggi un minuto di silenzio in occasione della partita tra Segato e Soccer Montalto