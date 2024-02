Rassegna stampa 07-02-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Imboscati o inidonei alle mansioni, centinaia di casi nella sanità della Calabria

L’aggressione a Davide Ferrerio a Crotone, il perito conferma la tesi delle “ossa fragili”

Zes unica, incognite su Catanzaro

La Procura di Catanzaro chiude il cerchio sui furbetti del green pass

Spaccio nel Lametino, bidoni sotterrati in campagna per eludere i controlli

Crotone, vincolo culturale sul centro. «Racconta l’evoluzione della città»

Rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo, quattro schieramenti in campo

Pronto soccorso di Cosenza, eterna sofferenza. De Salazar: «A luglio la nuova area»

Cosenza, nascondevano in auto dieci chilogrammi di hascìsc

Bonifati, possesso di marijuana e fucile, 62enne condannato

Scalea, la Consulta regionale per la legalità: lottare insieme contro ogni forma di illegalità