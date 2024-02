Rassegna stampa 13-02-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

I paletti della Calabria sull’Autonomia

Fondi di coesione, venerdì la premier a Gioia Tauro per la firma finale

Cosenza, chiesti 120 milioni alla Diocesi!

Catanzaro, su Parco Romani avanti con Cassa depositi e prestiti

Catanzaro, l’ex Cinema Orso di Lido torna nelle mani del privato

Hub Ryanair a Reggio, Mercuri (Lamezia Libera): «Depotenziata Lamezia»

Crotone, cantiere bloccato in via Venezia: il Comune si rivolge al Tar

Sanità, il dramma delle liste d’attesa a Vibo. In alcuni settori si va oltre i 12 mesi

Maxi-processo nel Vibonese: in abbreviato 91 imputati

Test di Medicina, oggi il ricorso al Consiglio di Stato. Gli studenti del Cosentino sperano

Amaco Cosenza, acquirenti cercasi. Ma solo per il servizio Tpl

Rende, il futuro del “Todaro” e l’accorpamento. Princi spiega: “Tutto fatto secondo le regole”

Corigliano Rossano, posti veramente risicati alla dialisi. Pazienti costretti a spostarsi altrove

Castrovillari, apposti i sigilli allo stabile dove si fabbricava la droga

La bretella di Sibari? Serve, ma il progetto è da rivedere

Tortora, ortaggi e un deposito intorno al fiume Noce