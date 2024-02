Precarietà e ritardi, allo sciopero dei vigili del fuoco di sabato aderisce anche Cosenza

“Molteplici i temi in questione, tra cui l’ inaccettabile ritardo nei pagamenti degli scatti convenzionali , la mancata assunzione di 654 unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco già autorizzate, l’ incremento del valore dei buoni pasto , la richiesta della circolare applicativa per cessione solidale del congedo ordinario e l’ incremento delle indennità per il lavoro notturno e festivo ovvero l’ erogazione ultima tranche armonizzazione alle forze di polizia”. “Così il segretario Conapo - Imbrogno - insieme al dirigente Regionale - Leonetti del Sindacato sindacato autonomo”.

“L’azione di sciopero – spiegano Leonetti e Imbrogno - interesserà tutte le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, comprese le sedi portuali e aeroportuali e la segreteria Provinciale Conapo di Cosenza coglie l’occasione per denunciare ancora una volta, che le sedi dei Vigil del fuoco della Provincia non sono più sufficienti a garantire un aumento costante di richieste di soccorso tecnico urgente che pervengono dalla popolazione. Pertanto in un territorio, quello di Cosenza, noto tra i più estesi d’Italia, a causa delle esigue risorse umane disponibili spesso non è garantita la costante copertura sopratutto nella zona dell’alto Jonio Cosentino dove purtroppo, il distaccamento Volontario di Trebisacce spesso non è operativo”.