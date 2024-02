Tentati furti in esercizi commerciali, scattano due arresti e un obbligo di dimora

I carabinieri della Compagnia di Cosenza e Castrolibero (Cosenza) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un 31enne di Castrolibero, di un 31enne di Cosenza e di 44enne di Castrolibero.

Nei confronti dei primi due sono stati disposti i domiciliari e nei confronti dell’altro, un obbligo di dimora nel Comune di residenza. I militari della Stazione dei carabinieri di Castrolibero sono intervenuti in occasione di due tentati furti aggravati rispettivamente in danno di un supermercato e di un esercizio commerciale di vendita di dolciumi e prodotti da forno e, inoltre, di un furto aggravato in un negozio di ottica, tutti commessi a Castrolibero a pochi chilometri da Cosenza.

In particolare, il 31enne di Castrolibero è ritenuto responsabile dei tre episodi, il 44enne del tentato furto aggravato ai danni dell’esercizio commerciale di vendita di dolciumi e prodotti da forno e del furto aggravato ai danni di un negozio di ottica e il 31enne di Cosenza, di quest’ultimo furto.