Cosenza, con un pugno rompe il naso alla moglie: disposta la misura cautelare

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa nei confronti di un uomo di 44 anni, resosi responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie.

Il provvedimento giunge a conclusione di una rapida ed intensa attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica e avviata dalla Squadra Mobile a seguito della denuncia/querela sporta dalla donna all’inizio del mese.

In tale circostanza, la vittima ha raccontato ai poliziotti diversi episodi in cui è stata costretta a subire maltrattamenti da parte del marito, iniziati sin dal 2015, epoca in cui il rapporto tra i due iniziava anche per questi motivi a vacillare. Maltrattamenti fisici (in un’occasione la donna, per un pugno sferratole sul volto, è finita perfino in ospedale per la frattura delle ossa nasali), ma anche violenze psicologiche perpetrate dall’uomo attraverso ingiurie e minacce di morte, noncurante neanche della presenza dei figli minori, spesso spettatori involontari di quelle bruttissime scene. Continue le vessazioni diventate ormai parte del quotidiano che per anni la donna è stata costretta a subire e che, per “salvaguardare la propria famiglia”, ha evitato di denunciare.