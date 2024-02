Europa Verde denuncia sparatorie contro i gatti a Mendicino

Europa Verde, il partito politico ambientalista, ha presentato una denuncia alle autorità competenti riguardo alle sparatorie ai gatti che si verificano a Mendicino, in provincia di Cosenza. "Nel quartiere popoloso di contrada Tivolille, proprio in mezzo alle abitazioni, persone non identificate stanno utilizzando fucili ad aria compressa per sparare ai gatti, utilizzando proiettili di piombo che variano da 4,5 a 6 mm, probabilmente modello diablo", si legge in una nota. "La situazione è estremamente preoccupante, con alcuni gatti che sono stati uccisi e solo due sono riusciti a salvarsi grazie all'intervento tempestivo di un veterinario. Una foto della lastra mostra chiaramente il proiettile nel gatto prima che venisse operato e salvato dal medico veterinario Gianni Marinacci di Rende. Europa Verde ha deciso di offrire una ricompensa a coloro che forniranno filmati o fotografie che possano identificare gli autori di questi vili gesti. Inoltre, il partito presenterà denuncia alle autorità competenti e, nel caso venga identificato l'autore di questi delitti, chiederà un imponente risarcimento da destinare a gattili o associazioni di volontari che si occupano di piccoli felini".