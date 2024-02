Mensa all'Unical, Vivenda Spa: “Quale sfruttamento e vessazioni! In tutti gli anni dell’appalto abbiamo sempre rispettato personale e CCNL”

In merito alla notizia diffusa in queste ore dal sindacato USB sulle presunte vessazioni e sfruttamento compiuti dalla Vivenda Spa e dal suo direttore Giovannino Stigliano ai danni del personale, la Vivenda Spa desidera contestare decisamente il contenuto del comunicato, le cui affermazioni sono del tutto fantasiose, fuorvianti, non corrispondenti al vero e lesive dell’immagine dell’azienda di ristorazione.

In tutti gli anni di servizio presso le mense universitarie dell’Unical la Vivenda Spa, società del Gruppo La Cascina Cooperativa, ha sempre garantito non soltanto il pieno rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e ma anche la piena soddisfazione del proprio personale, risorsa preziosa e determinante per poter offrire all’utenza un servizio di altissima qualità, all’altezza delle aspettative di ateneo e studenti, intrattenendo costantemente con tutte le organizzazioni sindacali presenti nel sito relazioni costanti e costruttive. Non è quindi un caso se, recentemente, la mensa dell’Università della Calabria ha scalato le classifiche nazionali posizionandosi fra le prime in Italia per varietà e sostenibilità dei menu offerti.