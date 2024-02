Verifiche "irregolari" in un centro di revisione a Cosenza: scattano denuncia e sequestro

Nell’ambito dei servizi istituzionali la squadra di P.G. della sezione polizia stradale di Cosenza individuava un centro revisioni che effettuava le verifiche previste dall’art. 80 C.d.S. in maniera irregolare. Su delega dell’A.G. veniva pertanto avviata un’attività infoinvestigativa con utilizzo di sistemi informatici. Dalla predetta attività emergeva la conferma dell’ipotesi investigativa e, pertanto, alla fine venivano chiesti ed ottenuti provvedimenti cautelari. Nello specifico veniva emesso decreto di sequestro preventivo da parte del GIP presso il tribunale di Cosenza relativamente ad un centro di revisioni con sede in Cosenza e relativa attrezzatura utilizzata per l’attività.

L’indagine si è conclusa con la denuncia in stato di libertà di 2 persone, al vaglio della Procura della Repubblica di Cosenza, ed il sequestro dell’ attività illecita.

Inoltre veniva emesso decreto di sequestro di n. 51 carte di circolazione di veicoli irregolarmente revisionati con intimazione a revisione straordinaria da effettuarsi presso la MCTC di Cosenza. Si specifica che il provvedimento adottato dal GIP presso il tribunale di Cosenza è stato eseguito nell’attuale fase di indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio.