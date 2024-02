Maxi-tamponamento sulla Nord, tra Rogliano e Cs. Tratto in discesa. Per cause da accertare le auto sono entrate in collisione. Una delle vetture coinvolte si è ribaltata sulla carreggiata che è stata momentaneamente interdetta alla circolazione.

Due feriti, uno lo dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico, ma, a quanto pare, nessuno è in pericolo di vita.