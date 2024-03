Derby Cosenza-Catanzaro, scontri tra tifosi giallorossi e forze dell'ordine. Mc Donald's preso d'assalto, quattro feriti

Dopo una giornata di festa bruttissimo epilogo per il derby calabrese. A fine gara, infatti, si sono registrati scontri tra i tifosi del Catanzaro e le forze dell’ordine. Dopo l'uscita dallo stadio dei tifosi giallorossi, i tafferugli sarebbero iniziati all'altezza della Polisportiva Real Cosenza, che si trova a pochi metri dallo stadio San Vito. Altri momenti di tensione si sono registrati vicino allo svincolo di Cosenza Nord con scontri tra entrambe le tifoserie e le forze dell'ordine. I pullman dei tifosi giallorossi, infatti, dalla curva nord dello stadio San Vito sono stati fatti transitare verso lo svincolo di Cosenza Nord dell'autostrada A2 per poi farli proseguire verso Catanzaro. A un certo punto, nei pressi del Mc Donald’s di Quattromiglia, sono scoppiati nuovi tafferugli, con i supporters giallorossi che hanno provato ad entrare nel locale minacciando anche famiglie. Ferito un uomo che si trovava all’interno del Mc: alcuni punti di sutura. Nei tafferugli è rimasto ferito anche un agente di polizia, mentre altri due colleghi sono rimasti contusi. Uno dei capi ultrà del Catanzaro è stato fermato e portato in Questura. I tifosi del Catanzaro erano molti di più rispetto agli 800 ai quali era stato limitato l'accesso allo stadio. Il settore ospite del Cosenza è di oltre 1900 posti ed era quasi pieno.