Cassano Ionio, per Francesco Abbruzzese arriva la condanna a 8 anni

Arrivano le prime decisioni dei giudici in merito all’aggressione dei due cittadini africani avvenuta a fine giugno in pieno centro a Cassano. Il Gup del Tribunale di Castrovillari Rosamaria Pugliese ha condannato Francesco Abbruzzese (difeso dall’avvocato Vincenzo Belvedere) a 8 anni di carcere, all’interdizione perpetua dei pubblici uffici e al pagamento delle spese processuali e al risarcimento di 10mila euro nei confronti di uno dei ragazzi gambiani che aveva subito i danni fisici maggiori. Mentre per Vincenzo Donato è stata rigettata la richiesta di patteggiamento inizialmente presentata perché ritenuta non congrua. Per lui e per gli altri tre indagati si seguirà il rito ordinario. Nel procedimento la procura castrovillarese è stata rappresentata dal pm Veronica Rizzaro mentre avvocati di parte civile erano stati nominati Ugo e Miriana Anelo e Federica Leopardi. Infatti risalgono alla serata del 19 giugno dello scorso anno quando cinque persone avevano messo in atto una brutale aggressione nei confronti di due cittadini extracomunitari, riducendo in fin di vita uno dei due ragazzi gambiani. Il fatto, avvenuto intorno alle ore 20.15 circa in via Ponte del Treno (ex Tangenziale Stazione) si era svolto sotto gli occhi di numerosi cittadini, spettatori dell’inaudita violenza di un gruppo di balordi che hanno trovato la tracotanza di commettere un gesto simile davanti a bambini, anziani e coppie di giovani ragazzi a passeggio.