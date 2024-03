Stalking a Rende: si presenta ubriaco a casa della ex violando il divieto d'avvicinamento e finisce ai domiciliari

Nella notte, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rende hanno arrestato un uomo per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Già deferito nel mese di gennaio a seguito della denuncia sporta dall’ex compagna per stalking per gli episodi di atti persecutori posti in essere l’uomo, di 32 anni, era stato sottoposto a febbraio alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Tuttavia, nonostante le prescrizioni imposte, si era presentato a casa della vittima pretendendo di entrare nell’abitazione ma, grazie alla tempestiva chiamata al 112 della donna, l’Aliquota di Pronto Intervento del Radiomobile è giunta rapidamente sul posto. Al momento dell’arrivo dei carabinieri l’uomo era ancora sotto casa a bordo della propria autovettura e perciò, accertata la violazione del provvedimento, è stato arrestato in flagranza di reato. Inoltre, durante le fasi del controllo lo stesso è risultato positivo all’esame alcolemico eseguito tramite l’etilometro e pertanto è stato pure deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo si trova ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cosenza.