Interrogazione al Ministro dell'Interno, Furgiuele (Lega) chiede chiarezza sugli incidenti post derby Cosenza-Catanzaro

Sicurezza: Furgiuele, interrogazione Lega

Roma , 9 mar. - “Durante il derby Cosenza-Catanzaro del 3 marzo, si sono verificati disordini culminati con l’arresto di 8 ultras del Catanzaro. Le indagini continuano, con segnalazioni del coinvolgimento di ultras cosentini. È importante capire cosa sia successo per individuare eventuali carenze organizzative. Solidarietà ai 13 agenti feriti, vittime evidentemente anche della stessa carenza organizzativa. Le dinamiche e le mancanze alla base del caos non sono chiare. Per Lega è evidente che ci siano stati degli errori soprattutto nella gestione dei percorsi di uscita dei tifosi ospiti dopo la gara, consentendo la collisione tra le tifoserie. Per questo presenterò un’interrogazione al ministero dell’Interno, per andare a fondo della questione e comprendere quanto accaduto”. Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele, firmatario dell’interrogazione.