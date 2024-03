Giornata della prevenzione al tumore al seno, Anteas collabora con la parrocchia di Sant'Aniello

L'8 marzo, nella parrocchia Sant’Aniello di Cosenza, si è tenuta la giornata di prevenzione del tumore al seno. Iniziativa nata grazie alla collaborazione dell’Associazione Anteas con don Salvatore Fuscaldo, il quale ha messo a disposizione i locali della parrocchia, che sono stati allestiti con tutte le attrezzature necessarie, all’interno dei quali il Dottor Sergio Abonante, coadiuvato dai giovani del servizio civile, ha svolto le visite alle signore over 65 e non, completamente gratuite.

La giornata è stata piena ed impegnativa dalle 9 di mattina si è protratta fino alle 18, sottoponendo a controllo circa 30 persone. La prevenzione consiste nell’adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre all’ origine l’insorgenza e lo sviluppo di una patologia o di un evento sfavorevole. L’ obbiettivo è quindi quello di evitare che una patologia si presenti in un individuo sano, promuovendo e conservando lo stato di salute, migliorando quindi la qualità di vita. L’ANTEAS continua ad organizzare giornate che offrono servizi di prevenzione, non è la prima e di certo non sarà l’ultima. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno collaborato per dare vita a questa iniziativa.