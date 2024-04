Rassegna stampa 04-04-2024 edizioni Calabria

Il tuo browser non supporta i video.

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Ponte sullo Stretto di Messina, cantieri e discariche. Gli espropri fino al Vibonese

Ponte sullo Stretto di Messina, monta la protesta a Villa S. Giovanni. "Noi da qui non ce ne andiamo!"

IN EVIDENZA

Come i clan lucrano sulla sanità calabrese

Catanzaro, anche le logge massoniche nel business della salute pubblica (questo pezzo è collegato a questo sopra)

Liceo classico di Soverato, le “barricate” dei ragazzi per salvare l'Istituto

Reggio, rifiuti sanitari... abbandonati: il Comune impone lo smaltimento

Spezzano Albanese, morto suicida il padre del pentito Luca Talarico

SANITA’

Sanità a Cosenza, se le code cominciano al... telefono

Ospedale di Lamezia, investimenti per 50 milioni

Polistena, il Comitato per l’ospedale attacca Occhiuto e Di Furia

Oncologia, la prevenzione è carente. E chi può dalla Locride va ancora a curarsi al Nord