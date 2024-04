Rassegna stampa 06-04-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Calabria, a cura di Tiziana Caruso Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

Ponte sullo Stretto, la mappa dei futuri cantieri: sono otto i siti scelti in Calabria

Reggio, le ore precedenti il pestaggio in carcere: “O mi date ciò che sta in magazzino o qualcuno di voi oggi si farà male”

Calabria-Sicilia, la “lunga trattativa” per trasportare droga

Un innocente tra le vittime degli agguati di Mesoraca, pentito condannato

Cosenza, caso “Villa Verde”: perizie a boss “depressi”, assolti due psichiatri

Rigassificatore di Gioia Tauro: “Non c’è piastra del freddo”

Stazioni, tratte e caselli dismessi. Ferrovie della Calabria gestirà tutto

Davoli, nella palazzine confiscate ai clan sorgeranno alloggi per bisognosi

Prociv-Arci di Isola Capo Rizzuto, confermata l’interdittiva antimafia

Nuove speranze per i call center calabresi. Tim ripristina gli investimenti

Cosenza, il Pronto soccorso dell’Annunziata in… prognosi riservata. Scrivano getta la spugna

Cosenza, zero tagli per la scuola che verrà. Tutti i prof resteranno in cattedra

Reggio, scioglimento o dissesto? Arena: la città non fu difesa

Reggio, bilancio in ritardo: arriva la diffida dalla Prefettura

Il Museo di Sibari espone centinaia di reperti recuperati

Cosenza, ingegneria meccanica: patto tra Baker Hughes e Unical

Cassano, operazione “Gentleman 2”: ventiquattro indagati davanti al gup

Catanzaro, la mobilità può riavviare il centro