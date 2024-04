Trovato morto in un canalone il 75enne scomparso ad Aiello Calabro

E’ stato ritrovato cadavere, in una zona impervia del comune di Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, l’uomo di 75 anni, del posto, scomparso dalla tarda mattinata di ieri dopo essere uscito di casa per andare in cerca di asparagi.

L’anziano, che era alla guida della sua automobile è precipitato per circa 70 metri andando a finire all’interno di un canalone.

Ad avvistare la vettura è stato un residente della zona che ha subito allertato i carabinieri di Paola ed i tecnici del Cnsas Calabria delle stazioni alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica impegnati da ore nelle ricerche del settantacinquenne.

Arrivati immediatamente sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il recupero della salma è stato effettuato dai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza assieme ai tecnici del Cnsas Calabria e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Paola.