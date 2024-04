Rassegna stampa 30-04-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Tutto pronto per l’arrivo del presidente Sergio Mattarella nel Cosentino

IN EVIDENZA

Aeroporto di Reggio, il Comune alla prova dei fatti. Taxi, collegamenti rapidi e svincolo

Catanzaro, poche ore di sostegno per l’alunno disabile: il Tar accoglie il ricorso

Primo maggio nel Cosentino, prove d’estate. Il turismo riparte dai... ponti

Crotone, spaccio di droga in via Acquabona. Giudizio immediato per 7 indagati

Ionio-Tirreno, Galleria Limina: attesa (quasi) finita. L’inizio dei lavori fissato al 2 maggio

Reggio, il pentito Trunfio: "In carcere tra privilegi e favori: le celle più comode solo ai reggini"

POLITICA

Il presidente Begaj torna in Arberia per onorare un patriota albanese

Catanzaro, tariffa Tari e contratto di servizio Amc approdano in Consiglio comunale

Tari a Cosenza, esenzione totale per imprese e cittadini vittime di usura

Vibo, torrente Sant’Anna: ennesimo sversamento. “Città Futura” incalza la Giunta

Lamezia, nuovi assestamenti in Consiglio. Mascaro ha i numeri per governare