Giro d'Italia alla cieca, la caparbietà di Giusy Parisi fa tappa a Cosenza: “Amo la bici e viaggiare, è stato semplice”

In tandem sulle due ruote lungo tutto lo Stivale. Un'impresa ardua già di per sé. Affrontarla da persona cieca è ancor più arduo, ma solo se non si ha la caparbietà e la voglia di Giusi Parisi che ha fatto della sua disabilità non un limite da una leva, un trampolino verso nuove avventure. Nella giornata di oggi la campionessa ha fatto tappa a Cosenza, come testimoniato sul profilo social della Fiab Cosenza Cicabile: "Oggi abbiamo accolto, insieme al Soroptimist International Club Cosenza, Giusy Parisi accompagnata dagli amici Biciclettari, che col suo tandem è partita da Reggio Calabria direzione Milano: 2000 km guardando col cuore più che con gli occhi. Grazie Giusy".