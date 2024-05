L’ospedale di Cosenza dovrà risarcire la famiglia di una neonata

Dovranno essere risarciti i famigliari della bimba di pochi mesi morta dopo il ricovero nell’Annunziata. Il giudice del tribunale bruzio – accogliendo le tesi dell’avvocato Massimiliano Coppa – ha condannato l’Azienda ospedaliera al pagamento di centinaia di migliaia di euro nei confronti dei genitori, dei nonni e dello zio della piccola creatura spirata nel nosocomio bruzio nel mese di luglio del 2018 in seguito – per quanto stabilito dai consulenti tecnici del tribunale – a una grave infezione.

L’iter giudiziario – durato circa cinque anni – non è stato facile sotto tutti i punti di vista. Intanto per la morte della bimba di pochi mesi e in seguito per la ferma opposizione da parte dei vertici dell’Azienda ospedaliera secondo i quali le accuse sarebbero risultate infondate.

La bimba, nata da pochi giorni, era arrivata nell’Annunziata in seguito a una difficoltà respiratoria. Venne ricoverata e dopo qualche giorno spirò.