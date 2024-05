Rossano, bimbo gravemente ammalato torna dall’ospedale col corteo della polizia

«Mamma quando torno a casa lo devono sapere tutti». Era questo il desiderio di Kevin e la Polizia di Stato lo ha esaudito. Kevin è un bambino di Rossano, ha 8 anni e tanta voglia di vivere, ma soprattutto di lottare contro un brutto male che lo ha tenuto lontano da casa per quasi sei mesi. Dopo tanti momenti difficili i medici hanno dato la possibilità a Kevin di tornare a casa e la Polizia di Stato ha coronato il suo sogno di un arrivo in grande stile. Grazie alla sensibilità e disponibilità del personale del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, si è scritta una bella pagina di solidarietà e affetto. La mamma di Kevin, Teresa, aveva infatti chiesto se era possibile chiudere la strada dinanzi a casa. Ciò non è stato possibile, ma l’arrivo a casa di Kevin è stato comunque fuori dal comune. Dopo aver chiesto e ottenuto subito la disponibilità del vice questore Domenico Lanzaro, un sovrintendente del locale commissariato e una sua collega, fuori dall’orario di servizio, hanno aspettato l’arrivo di Kevin, nell’auto guidata dal papà Natale, lungo la statale 106 per poi scortarlo a sirene spiegate fino a casa. “Bellissimo” ha detto Kevin ringraziando i poliziotti per questo regalo inaspettato.