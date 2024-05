Beccato a chiedere il "pizzo" in un cantiere: ai domiciliari 64enne di Cosenza

"Servono i soldi per i carcerati': la solita litania proposta di volta in volta agli imprenditori del cosentino e questa volta intonata da un 64enne, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione centro dopo aver tentato di estorcere denaro a un imprenditore nel popolare e popoloso quartiere di via Popilia. Al posto dei soldi il mancato estorsore ha trovato le manette.