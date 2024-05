Palazzo dei Bruzi: A Cosenza cambio nei settori dei ruoli dirigenziali

Un tagliando di metà mandato per l’amministrazione comunale targata Franz Caruso. Tra non molto il sindaco illustrerà, durante un’apposita conferenza stampa, quanto prodotto dall’esecutivo cittadino in questi due anni e mezzo di legislatura e gli obiettivi che si propone di perseguire fino al termine del mandato.

Ritenuto necessario, pertanto, un maggiore supporto materiale per dare ulteriore spinta alla macchina burocratica e istituzionale di Palazzo dei Bruzi, la cui pianta organica, intanto, è scesa sotto le duecento unità, di cui novanta afferiscono al Corpo della Polizia municipale. Numeri risicati per un capoluogo di provincia che ha conosciuto periodi migliori. Da qui l’indirizzo dell’inquilino del Comune di assumere cinque nuovi dirigenti, facendo leva sul Piano triennale del fabbisogno del personale e forte anche delle autorizzazioni vergate dalla Commissione addetta alla Stabilità finanziaria degli Enti locali. Assunzioni, ovviamente, a tempo determinato e legate alla consiliatura del sindaco.

Il decreto è di lunedì scorso e ieri mattina Caruso ha incontrato le figure professionali pronte ad insediarsi nei rispettivi ruoli insieme alla squadra dei dirigenti già in forza al Municipio, provvedendo, in pratica, a una rimodulazione degli incarichi e a una sorta di accorpamento di alcune materie. Il primo settore, per esempio, quello relativo al Personale, è stato unificato al Welfare e a coordinarlo sarà Matilde Fittante. Alessia Loise, invece, si occuperà dei Servizi demografici (settore 2), mentre il Patrimonio (settore 3) e la Cultura (settore 4) li gestirà Giuseppe Bruno.