Rassegna stampa 04-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Calabria, a cura di Tiziana Caruso. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

Mongrassano, Gloria Tenuta e il lavoro: «Mai mollare»

La cultura per unire Calabria e Albania: l’idea di lezioni arbëreshë nelle scuole

Stadio di Catanzaro allagato, fari sul drenaggio

La Provincia di Crotone dovrà dare 4 milioni a quella di Catanzaro

Rogo nel capannone a Catanzaro, giudizio immediato per due indagati

Catanzaro, il pentito racconta la faida della Presila

Bonifica dell’ex area industriale di Crotone, l’ultima parola spetta al Ministero

Liste da presentare tra 7 giorni ma a Nicotera la politica tace

Comune di Cosenza, la gaffe sul debito moltiplicato: ecco l’assist per l’opposizione

Cosenza, bollino nero per i precari della scuola in cerca d’una cattedra

Cosenza, al centro diurno di Serra Spiga né si sale né si scende. La denuncia: “Persone con disabilità usano le rampe, l’ascensore non funziona da mesi”

Rende, in vigore la tassa di soggiorno: delibera firmata dai commissari

Comunali a Corigliano Rossano, Forza Italia chiude la partita delle liste. In difficoltà democrat e cinquestelle

Rapine a Castrovillari, Giuseppe Campolongo si assume la responsabilità

Truffe in agricoltura a Cassano, in centoquaranta davanti ai giudici per il processo “Kossa 2”

Cosenza, il lupo Tutino crede nel miracolo playoff: “Intanto battiamo Spezia e Como, zero sconti” VIDEO