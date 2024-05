Rende, il giorno dell’esame per i prof all'Unical: al via la preselettiva del Sostegno

Il giorno del giudizio. Stamattina alle 11 appuntamento con gli aspiranti corsisti dell’iter finalizzato a ottenere la specializzazione per l’insegnamento di Sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado. Sono tutti convocati per la prova preselettiva che invece non sarà necessario svolgere per la scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di primo grado, poiché gli aspiranti iscritti non superano il limite.

«Il test preselettivo – è chiarito nel provvedimento del rettore – è costituito da sessanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta fra le quali il candidato deve individuare l’unica corretta. Almeno venti dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale zero punti. Il test ha la durata di due ore». La prova scritta sarà invece in programma il 15 giugno alle 15.

La data della preselettiva è stata fissata nei mesi passati dal decreto ministeriale che ha specificato inoltre i posti attivati per ciascun ateneo, con numeri ancora una volta importanti. D’altronde ormai da anni i corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno sono un appuntamento atteso da decine di migliaia di aspiranti docenti, anche se negli ultimi tempi proprio l’alto numero di specializzati sta rendendo sempre più difficile la garanzia d’una cattedra per tutti. E ora bisogna aggiungere pure i concorsi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che tra l’altro sono in pieno svolgimento. Comunque questi corsi restano un buon canale, anzi ottimo, per entrare nell’ambito mondo della scuola.