Cosenza, iniziato lo smantellamento della rotatoria di viale della Repubblica

Sono iniziati questa mattina i lavori di smantellamento della rotatoria di viale della Repubblica, all'intesezione con via Pasquale Rossi, che consentiranno, una volta ultimati, di regolamentare e disciplinare al meglio la viabilità cittadina in una parte nevralgica della città che negli anni era diventata un vero e proprio labirinto, con le auto costrette a snervanti gimkane e con evidenti disagi per gli automobilisti.

“Oggi, con la demolizione della rotatoria di viale della Repubblica, un'altra vera e propria bruttura che abbiamo voluto cancellare, – ha sottolineato in una dichiarazione il sindaco Franz Caruso – si dà inizio alla risistemazione di tutta la viabilità cittadina, avendo ben presenti gli obiettivi strategici della nostra Amministrazione finalizzati ad innalzare la qualità della vita dei cittadini, proprio attraverso il miglioramento e lo sviluppo del sistema di mobilità urbana, in sintonia con i principi espressi dal Codice della strada. Lo smantellamento della rotatoria di viale della Repubblica – ha aggiunto Franz Caruso– è solo un primo step cui seguiranno la demolizione dei due tratti di pista ciclabile di via Sertorio Quattromani, dove si determina un vero e proprio imbuto per la circolazione, con evidenti pericoli per la sicurezza, e la realizzazione della “famosa” bretella di via Reggio Calabria, opera che la precedente Amministrazione comunale avrebbe dovuto realizzare 5 anni fa e, nonostante gli annunci, non ha mai provveduto a realizzare. L'articolata modifica dell'attuale assetto viabilistico che abbiamo portato avanti insieme all'Assessore alla mobilità e ai trasporti, Damiano Covelli, e all'Assessore alla Manutenzione Francesco De Cicco che ringrazio per l'attenzione con la quale hanno affrontato la problematica, cambierà notevolmente i flussi veicolari, soprattutto in una zona che per la sua centralità e per essere lo snodo di entrata ed uscita da Cosenza, ha un suo valore fondamentale ai fini dello snellimento degli stessi flussi che devono muoversi in condizioni di assoluta sicurezza e accessibilità”.