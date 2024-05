Sanità a Corigliano Rossano, tre anni d’attesa per una visita diabetologica

Gli viene spostata la visita diabetologica da un anno all’altro senza riuscire ad avere il consulto medico-specialistico dell’Azienda Sanitaria, nonostante i valori di laboratorio di glicemia siano preoccupanti, con la giustificazione che mancano gli specialisti di endocrinologia che seguono i pazienti diabetologici.

Una odissea lunga anni sta subendo il paziente in questione che nell’ottobre del 2022 si era recato al Cup dello spoke di Corigliano Rossano dell’ospedale Giannettasio per la prenotazione.

Con senso di sbalordimento, ma anche con disappunto, l’interessato si è visto assegnare la data di ottobre 2023. Per una discordanza di date, tra quanto scritto sulla ricetta e quanto riportato sul computer dell’ufficio, gli è stato riferito che la data era passata. A nulla sono valse le proteste civili del paziente che ha esibito la ricetta con la data indicata dallo stesso ufficio. Ha dovuto accettare una nuova data fissata per maggio 2024. Nei giorni scorsi proprio mentre stava avvicinandosi psicologicamente all’agognata data fissatagli un anno e mezzo prima e rinviata di altri sette mesi è sopraggiunta una nuova tegola sulla testa dello sfortunato paziente. Una “gentile” telefonata gli ha notificato che quella data non era disponibile e che bisognava rinviare la visita a gennaio 2025 sempre per mancanza di medici.