Cosenza, una corsa contro il tempo per salvare i posti Amaco

Una corsa contro il tempo per salvare oltre cento posti di lavoro e garantire il servizio di trasporto pubblico senza toccare una virgola nella nostra città. L’operazione va portata a termine entro la fine di settembre quando scadrà l’ultima proroga.

Si susseguono gli incontri e le proposte. E le polemiche non mancano.

Ieri mattina il sindaco Franz Caruso ha avuto un primo incontro esplorativo con l’assessore regionale Emma Staine.

Il primo cittadino durante la recente riunione in Municipio con sindacati e lavoratori si era rivolto proprio alla Regione perché si trovasse insieme la formula per fare uscire dalle secche l’Amaco. Ed era stato sollecitato un tavolo concertativo aperto a tutti i soggetti interessati.

«È stato un incontro interlocutorio», ha affermato il primo cittadino a proposito dell’incontro con la Staine, «ci siamo aggiornati dopo che l’assessore avrà letto per bene la relazione dei suoi consulenti giuridici».

Nel primo pomeriggio invece i consiglieri di minoranza a Palazzo dei Bruzi hanno tenuto una conferenza stampa, «propositiva, nessuna strumentalizzazione, non vogliamo fare populismo», così hanno sottolineato Luberto, Dodaro, Spataro, Francesco Caruso e gli altri che hanno preso posto nella saletta al terzo piano del Municipio.