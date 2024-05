Amantea: incendiate due auto del consigliere comunale Salvatore Campanella

Due mezzi – una fiat Punto e un furgone Nissan - sono andati a fuoco nella notte in via Dogana ad Amantea. Erano di proprietà del consigliere comunale con delega al turismo, Salvatore Campanella. Un uomo di fiducia del sindaco. Un pezzo importante nello scacchiere della maggioranza. Sul posto per domare le fiamme i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paola e le forze dell’ordine per le indagini.