Incidente mortale sulla statale 106 a Corigliano Rossano, restano critiche le condizioni della quindicenne

Sono critiche, ma stabili le condizioni della quindicenne rimasta vittima del terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso sulla statale 106 in cui ha peso la vita Maria Rosaria Boccuti 41 anni di Mirto, madre della ragazza.

La minorenne era stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza e da lì trasferita nuovamente a Crotone dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Ferita anche la zia, sorella della vittima, trasportata invece in ambulanza all’ospedale di Rossano. Le tre donne viaggiavano assieme sulla Fiat Panda che per cause ancora in fase di accertamento si è scontrata con un audi il cui conducente è rimasto ferito a sua volta, ma per fortuna in modo lieve.

Sono in tutto quattro i veicoli coinvolti e in tutto, oltre alla donna deceduta, si contano sei feriti. Intanto il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, dopo l’ispezione sul corpo senza vita della quarantunenne da parte del medico legale, ha già dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura.