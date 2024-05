Paola, arriva il proscioglimento per l’ex patron della Sampdoria Massimo Ferrero

Arriva il proscioglimento davanti al Gip del Tribunale di Paola per l’ex patron della Sampdoria Massimo Ferreo e per la figlia Vanessa Ferrero. Erano difesi rispettivamente dagli avvocati Nicola Carratelli, Alessandro Diddi e Mimmo De Rosa. Nei loro confronti si era aperto un distinto procedimento di bancarotta fraudolenta, mentre altro è a dibattimento nel collegio penale del Tribunale. È stata altresì archiviata dal giudice la posizione di tutti gli altri imputati e dei vertici di Unicredit finiti nell’inchiesta. La richiesta di archiviazione della Procura di Paola era giunta dopo la chiusura delle indagini. E ieri mattina il Gip si è dunque determinato per il proscioglimento anche nei confronti di Giorgio Ferrero, Stefania Tarallo, Maria Felicia Vincelli, Claudio Finin, Tiziana Macellari, Vincenzo Coglitore, Paola Santori, Andrea Fugattini, Romeo Collina, Massimo Scandola, Pietro Mazzeo, Ferdinando Brandi e Tiziano Piemontese.

