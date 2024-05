Sanità, l’Asp di Cosenza accorcia le liste d’attesa

Quando si parla di sanità è impossibile ignorarne le code che sembrano interminabili. Esami disgnostici, visite e ricoveri sembrano muri invalicabili. E davanti a quelle pareti si possono ascoltare voci e rimanere storditi dal dolore che morde. E non sono parole di circostanza, è un mormorio che risale dalla terra. Non sono gli uomini a raccontare, è la disperazione, l’assenza di speranza. E’ così, ovunque. Ma l’Asp è al lavoro. «Seguendo il filo delle prenotazioni e il meccanismo di attribuzione delle date, abbiamo ricostruito l’algoritmo dei ritardi e ci stiamo mettendo mano. Anzi, abbiamo già tagliato la coda. Con la ricostruzione che abbiamo attuato siamo riusciti a rimuovere il freno. Abbiamo già cominciato a recuperare telefonando ai pazienti per convocarli per le visite e gli esami. Alcuni però preferiscono lasciare la data posticipata e da questo si intuisce che un peso importante sui ritardi era generato da prenotazioni “dopate” con attese calcolate. In sostanze, le visite di controllo venivano prenotate con la formula della prima visita. Abbiamo intenzione di confrontarci con i medici di medicina generale e con gli specialisti per snellire il sistema e consentire risposte più veloci ai pazienti».