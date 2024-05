Carcere di Paola, detenuto aggredisce un medico e il capo della Penitenziaria

Detenuto prende a pugni un medico del 118 e il comandante facente funzioni della Polizia penitenziaria. Sono state 36 ore di grandissima tensione nella Casa circondariale di Paola per le folli intemperanze di un ristretto che si è reso protagonista di intemperanze. Come riferisce Salvatore Panaro, vicesegretario regionale per la Calabria del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) «nella serata di venerdì, un detenuto ha ingerito lamette da barba e la testa dello spazzolino da denti. L’uomo è stato visitato dal medico interno alla struttura penitenziaria che ne ha proposto l’urgente invio presso l’ospedale cittadino dove, a seguito di esami radiologici, gli è stata accertata la presenza di corpi estranei nello stomaco». Nel corso della vista il detenuto ha preso a pugni il medico del 118. Soltanto l’intervento del personale di Polizia penitenziaria di scorta ha evitato il peggio. Con fatica si è riusciti a ricondurlo in carcere in attesa della programmazione dell’intervento.