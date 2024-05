Cassano, finora fallite le operazioni di recupero del barcone

Già due volte s’è provato a rimuovere il barcone che giace semiaffondato nelle darsene del complesso Saturnia dei Laghi di Sibari e si continuerà fino a che non sarà rimosso. Alla luce delle informazioni poco veritiere diffuse a mezzo social, l’associazione Laghi di Sibari ha ritenuto doveroso e opportuno offrire alcune precisazioni, pur non avendo competenze dirette sulla stessa. Appena venuta a conoscenza della vicenda, AssoLaghi ha provveduto ad avvisare telefonicamente l’Istituto Tecnico Superiore “Nicholas Green – Falcone e Borsellino” di Corigliano Calabro, proprietario dell’imbarcazione stessa, ottenendo la rassicurazione di un pronto intervento.

Successivamente, in data 6 marzo, a mezzo pec, è stata sollecitata l’adozione di adeguate misure, anche a causa dei timori legati ad un’eventuale, ipotetica dispersione di carburante e olio. L’istituto rispondeva dopo due giorni, assicurando rilevazioni tecniche, interne ed esterne, propedeutiche alla rimozione del natante attraverso due gru (una via terra-lato banchina, l’altra via mare con accesso Canale degli Stombi), con ausilio di pompe idrovore e palloni per sfruttare contemporaneamente anche la spinta idrostatica di Archimede.