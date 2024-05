Cosenza, uomini e mezzi spariti dal cantiere di Portapiana

Operai spariti e lavori fermi a Portapiana, sotto la chiesa e il Conservatorio di musica. L’apertura, annunciata in pompa magna dall’amministrazione comunale, al pari degli altri interventi che rientrano nel Cis o in Agenda Urbana, alcuni andati avanti e conclusi o sulla via della conclusione (Oratorio di San Gaetano, case di via Molicella, piazza Amendola, Casa delle Culture), altri purtroppo fermati da pastoie burocratiche e contenziosi tra imprese e amministrazione comunale.

È il caso appunto del cantiere di Portapiana che aprì nello scorso mese di gennaio. Un intervento complesso del costo di circa 800mila euro che mira a riqualificare tutta l’area, sistemando il parcheggio con relativo ascensore, eliminando il “muro della vergogna” che costeggia la chiesa, sistemando (si spera) la carreggiata che versa in condizioni precarie da diverso tempo.

