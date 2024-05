Paura in un Residence di Villapiana, scoppia una bombola di gas: a fuoco un’abitazione

A fuoco una bombola di gas: sfiorata la tragedia all'interno del Residence "La Gardenia", al lido villapianese dove insistono diverse villette a schiera e abitano decine di persone.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori, nell'abitazione di un anziano signore L.G. 73 anni è "scoppiata" una bombola di gas. Le fiamme hanno bruciato la sua dimora. Il cittadino originario dell'Aquila ma da tempo residente in riva allo Jonio, miracolosamente è riuscito ad abbandonare la propria casa, ormai in preda alle fiamme e mettersi in salvo, ed avere anche il coraggio, non scontato in momenti di confusione come questi, di allertare i soccorsi. In un complesso residenziale dove è iniziata a salire la paura, con la gente che ha abbandonato le proprie ville per catapultarsi di corsa in strada, all'aria aperta, con il timore che da un momento all'altro la bombola potesse scoppiare e provocare il finimondo. Scenario che non si è verificato, considerando l'arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari, che senza perdere un solo attimo, rischiando la propria vita, hanno iniziato a combattere e domare le fiamme, per poi entrare nell'abitazione, afferrare la bombola di Gpl e portarla fuori.