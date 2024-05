Precipita dal balcone, muore un ottantenne nell’ex Onpi di San Lucido

Un tragico incidente. Un anziano ospite della Casa di riposo per anziani, l’ex Onpi di San Lucido, è deceduto a causa di una accidentale caduta.

Non è chiaro se l’80enne Antonio Calzetta, originario di Sessa Aurunca, da molti anni all’Onpi, si sia sporto eccessivamente e quindi sia poi precipitato dal balcone finendo nel cortile sottostante. Sul posto sono giunti prima i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e poi successivamente i carabinieri della Stazione di San Lucido afferenti alla Compagnia di Paola agli ordini del comandante Marco Pedullà.

Dopo le ricostruzione dell’accaduto ascoltando il personale e le persone presenti sul luogo in quanto potenzialmente informate sui fatti e una rapida indagine si è accertato come la caduta dell’anziano non sia attribuibile a terzi. E pertanto la salma del malcapitato ospite della struttura è stata restituita ai familiari per i funerali. Il fatto è accaduto ieri mattina ed ha destato clamore sia nella cittadina che nella stessa residenza per anziani.