Prima un'accesa lite tra vicini, poi il colpo di pistola: paura a Cariati

Si è sfiorata la tragedia a Cariati dove un uomo ha sparato un colpo di pistola alla finestra di un'altra persona dopo un litigio. Alla base dell’azzardato e pericoloso gesto pare che ci sia stato un dissidio fra i due, sembra per di motivi di natura privata. I contorni della vicenda sono tutti da chiarire, ma resta l’incredulità riguardo alla gravità dell’azione che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze. Per come si apprende tutto avrebbe avuto inizio già la mattina di lunedì, quando tra i due soggetti coinvolti nella vicenda, entrambi del posto, è scoppiato un forte litigio. Momenti di tensione che si sono protratti per l'intera giornata. Poi ognuno ha fatto ritorno alle proprie abitazioni, ma evidentemente la discussione aveva causato nell'animo di uno dei due, un rancore così profondo che a un certo punto è esploso. In tutti i sensi. Pare infatti che uno dei due abbia preso una pistola, si sia presentato sotto la casa del suo antagonista e abbia, come detto, esploso un colpo contro una finestra dell’abitazione. Per fortuna la pallottola ha concluso la sua traiettoria senza colpire alcuna persona, ma resta l’estrema gravità del gesto potenzialmente pericoloso per l’incolumità altrui.