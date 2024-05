Cassano, processo “Kossa”, è giallo sui verbali del pentito

Processo Kossa: l’uscita della sentenza è prevista per il prossimo lunedì 17 giugno ma l’ultima udienza di ieri è stata caratterizzata da un giallo su dei nuovi verbali riferiti alle escussioni del nuovo pentito Luca Talarico che avrebbero dovuto essere depositati ma che, di fatto, non lo sono stati. Si è tenuta ieri l’ultima udienza del secondo grado di giudizio del maxi-processo “Kossa”, che si sta celebrando davanti ai giudici della Corte d’Appello di Catanzaro. Un processo che, di fatto, è giunto quasi alla sua conclusione. Il dibattimento, infatti, è stato interlocutorio e la pronuncia della sentenza è prevista per lunedì 17 giugno. Una “melina” che, però, ha fatto storcere il naso e sorgere dubbi in imputati e collegi difensivi e che trova in una spiegazione in quanto avvenuto nella precedenza udienza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza