Scuola, la corsa ai 30 cfu a Cosenza... L'Unical rimane indietro: protestano i prof precari

«Attualmente all'Università della Calabria molti docenti stanno seguendo il corso abilitante da 30 Cfu per conseguire un’ulteriore abilitazione su una diversa classe di concorso. L'ateneo ha organizzato i corsi in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti e quindi, ad oggi, le lezioni dovrebbe terminare il 22 giugno. Ciò sarebbe un grave danno poiché non sarebbe possibile caricare i 24 punti così ottenuti su altre classi di concorso in tempo per la chiusura del periodo utile all’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), al contrario di tutti gli altri atenei d'Italia. Faremo tutte le pressioni affinché questi lavoratori riescano a conseguire il titolo entro il 10 giugno, in modo che sia in tempo per le Gps».

Lo denuncia la segreteria provinciale della Flc Cgil che proprio in questi giorni è chiamata in causa da molti docenti che lamentano l’anomalia, aggiungendo la discriminazione rispetto ad altri colleghi.